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آيات هريدي: تكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة مدعاة للفخر.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة أحد الشهداء
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة آيات هريدي زوجة الشهيد المقدم مصطفي عبيد، إن تكريم الرئيس لأسر شهداء الواجب للشرطة شيء يدعونا للفخر بهم وهم عند ربهم أحياء.

 

وأضافت الدكتورة آيات هريدي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الجميع فى المنطقة التى نعيش فيها يشهدون على أخلاق الشهيد مصطفى عبيد وطيبته.

 

وتابعت زوجة الشهيد المقدم مصطفى عبيد، أنه كان آخر اتصال من الشهيد قبل وفاته بساعتين فقط يوم 5 يناير 2019.

 

وأوضحت الدكتورة أيات هريدي، أن الرئيس السيسي يوم تكريمها أكد أنه لن ينسى أسر شهداء الواجب الوطني وسيتابعهم دائما حتى يكونوا بخير.

 

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي قال أثناء تكريم أسر الشهداء إن أولاد الشهداء سيكونوا فى رعاية كاملة منه، مضيفة أنها تروي لأطفالها دائمًا أن والدهم بطل ولم يكن خائفا من الموت فى سبيل حماية وطنه.

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