صور.. النائب إسماعيل نصر الدين يوزع الورود على رجال الشرطة في عيدهم

هنأ النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بعيد الشرطة، مشيدًا بالتضحيات التى يبذلونها مع رجال القوات المسلحة من أجل حفظ الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والتاريخ حافل ببطولات عظيمة تؤكد تفانى هؤلاء الرجال فى الدفاع عن تراب هذا الوطن.

وفى لفتة طيبة وزع النائب إسماعيل نصر الدين، باقة من الورد على رجال الشرطة بالتزامن مع العيد ال68 متابعا: "ستظل تضحياتكم تاج على رؤوسنا وسنظل نفخر بكم وبما تقدمونه من عطاء من أجل رفعة هذا الوطن، وسنظل دائما وابدا نكن لكم كل الاحترام والتقدير وسنظل خلفكم وخلف القيادة السياسية صفا واحدة فى حربكم على الإرهاب".

وأكد إسماعيل نصر الدين، أنه في يوم 25 يناير عام 1952 لم تتوقف بطولات وتضحيات رجال الشرطة في أداء واجبهم، وكل المصريين يدركون مدي أهميه ما يقدمون من معلومات لشرطتهم من أجل الحفاظ علي أمن الوطن وسلامة أراضيه وأرواح وأعراض وأموال مواطنيه، مشددا دعم المصريين لمؤسسات الدولة فى حربها على الإرهاب، والتصدى للمؤامرات الداخلية والخارجية.