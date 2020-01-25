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ثقافة

السفير محمد عبدالغفار: هناك رابطة لكل القارة الأفريقية تسعى للحرية والاستقلال

السبت 25/يناير/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال السفير محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي العربي الأفريقي إن  هناك رابطة لكل القارة الأفريقية تسعى للحرية والاستقلال للدول الافريقية، والعدالة والمساواة لوقف التمييز العنصري، وتسعى للوحدة، وهي رابطة عالمية من عدد من المناضلين

وتابع عبدالغفار، خلال ندوة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"، المقامة في قاعة شباب أفريقيا، بمعرض القاهرة الدولي،  أنه تم توحيد جهود الدول العربية الافريقية من خلال رابطة بأن أفريقيا العالمية، وتم تسمية التحالف العربي الذي يدعم حركات التحرير الأفريقية بتكتل الدار البيضاء.

وتابع  أن عام 1960 يطلق عليه عام القارة الأفريقيا نظرا لتحرير به ١٠ دول أفريقيا، ومصر قامت بتبني فكرة إنهاء الحكم العنصري.
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