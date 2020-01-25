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منوعات

بـ200 ألف درهم..بيع سمكة كنعد خلال مزاد علني في أبوظبي..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:41 م
بطولة ابوظبي الكبري
بطولة ابوظبي الكبري لصيد الكنعد والسكل - ارشيفي
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محمود نوفل
تداول النشطاء عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" مقطع فيديو لبيع سمكة "كنعد " خلال مزاد علني في أبوظبي ضمن بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل بمبلغ 200 ألف درهم.

وتنافس الحاضرون في المزاد الخيري على عرض أعلي سعر للسمكة حتى وصلت الى 200 ألف درهم.

ومن المقرر أن يذهب ريع المزاد الى المحتاجين من مختلف البلدان.

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ويعد صيد الأسماك حرفة متوارثة في الإمارات، وهي المصدر الأساسي للرزق قديما في المنطقة، حيث تعنى مسابقة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل بتأصيل وترسيخ هذه الحرفة لدى جمهور الشباب والمجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى كسر قواعد الحياة الروتينية والدخول في تحد ومنافسة قوية بين الشباب ضمن إطار المسابقة القانونية.
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