فحص 2231 مواطناً في قافلة طبية بقرية الصدقية بـ كوم أمبو.. صور

نظّمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية استمرت أعمالها على مدار يومين، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 2231 مواطنًا ومواطنة من أهالى قرية الصدقية التابعة لمركز كوم أمبو .







من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة).





وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان إن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.







وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.







وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 429 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.