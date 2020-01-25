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رياضة

مجدي عبد الغني : بنخاف من الأهلي والزمالك والحصايا والحكروب في الدوري.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 09:00 م
مجدى عبدالغنى
مجدى عبدالغنى
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يسرى غازى
كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تضم بين صفوفها مركز شباب الحصايا والحكروب وله صوت مشيرا إلى أن النادي الأهلي والزمالك لهما ثقل كبير فى الكرة المصرية.

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: بنعمل حساب الأهلى والزمالك وهو ده الواقع لأنها أندية كبيرة ويتعمل حساب ليها ووراها جماهير ويكون لهم طلبات معينة ومثلا نادى منهم راح يلعب فى إفريقيا وحدث له ظروف وتدور له على تاريخ فى الاجندة ولا تجد لها تسكين فى جدول المسابقة المحلية.

تابع: قيد 30 لاعب فى أى قائمة خطأ كبير ودوريات أوروبا يتم قيد 25 لاعب فقط ولا نريد أن نقارن أنفسنا بالبطولات العالمية لافتا إلى أنه يجب أن يتم دعم كبار الأندية فى البطولات الإفريقية.

أضاف: الدورى بتاعك فيه مركز شباب الحصايا والحكروب ضمن أعضاء الجمعية العمومية ويحق له التصويت فى أى إنتخابات وأنا مع تقليص عدد الأندية رغم أن ذلك من الممكن أن يلحق الضرر بى لكن إذا ما كان فى صالح الكرة المصرية فإنني أوافق عليه.
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