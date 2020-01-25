لو حامل .. افضل ملابس عشان تبقى شيك .. فيديو

تقع العديد من السيدات في حيرة اختيار الملابس عندما يحدث الحمل، فبطبيعة الحال الحمل يغير شكل الجسم مما يتطلب ارتداء ملابس معينة بتصميمات مريحة اثناء الحمل .

قالت نور الصواف مصممة الازياء والاستايلست لموقع صدى البلد ان القاعدة الاساسية في اختيار ملابس الحمل هو الشعور بالراحة، ولا مانع من اختيار ملابس تظهر المرأة بشكل أنيق، ويعد اختيار الملابس المقسومة من اسفل الصدر هي الافضل لدى العديد من السيدات.





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ونصحت نور الصواف بعدم ارتداء الجمبسوت للسيدات الحوامل في حالة ان الحمل اثر على وزنهن

وادى لزيادة كبيرة.