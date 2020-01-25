خبير اقتصادي يعلق على تقدم مصر بمؤشر التنافسية العالمية.. فيديو

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على تقرير وزارة التخطيط والذى أفاد بتقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، قائلا: "تنظيم المؤسسات والبنية التحتية فى تصاعد".





وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":"تصاعد المؤشر الإقتصادي للدولة المصرية يعكس حرص الدول على النهوض بكافة المؤسسات".





وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 فى محاور المهارات، وديناميكية الأعمال، والقدرة الابتكارية، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح الدولة المصرية.. وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.





وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن ترتيب مصر في محور المهارات حيث تقدمت 30 مركزًا في مؤشر مدى تدريب الموظفين لتحتل المرتبة 75 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 105 عام 2018، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 70 عام 2018، بفارق 26 مركزًا.