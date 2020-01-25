الاستحواذ مرفوض.. سليمان وهدان: الشارع لن يقبل أغلبية حزبية في مجلس النواب القادم

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية عرض في مجلس النواب، وتم مناقشة العديد من الملاحظات التي يجب مراعاتها في القانون .





وأضاف وهدان خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن انتخابات المحليات مادة واحدة من أكثر من 250 مادة، ولذلك يجب التدقيق في القانون قبل إصداره .





ونوه وهدان، الى أنه تم مناقشة فصل انتخابات المحليات عن قانون الإدارة المحلية، حتى لا يحدث مشكلات ويستولي حزب معين على المقاعد.





وأشار وهدان، إلى أن مصر شهدت في مجلس النواب الحالي الائتلافات الحزبية، مؤكدا أن البرلمان المقبل سوف يشهد اكثرية للأحزاب ولكن ليس أغلبية .





وتابع وهدان، أن الشارع المصري لن يقبل أن يكون هناك أغلبية في مجلس النواب القادم، لأنه لم يعد مقبولا استحواذ حزب معين على المقاعد .