AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاستحواذ مرفوض.. سليمان وهدان: الشارع لن يقبل أغلبية حزبية في مجلس النواب القادم

السبت 25/يناير/2020 - 07:27 م
البرلمان
البرلمان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية عرض في مجلس النواب، وتم مناقشة العديد من الملاحظات التي يجب مراعاتها في القانون . 

وأضاف وهدان خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن انتخابات المحليات مادة واحدة من أكثر من 250 مادة، ولذلك يجب التدقيق في القانون قبل إصداره .

ونوه وهدان، الى أنه تم مناقشة فصل انتخابات المحليات عن قانون الإدارة المحلية، حتى لا يحدث مشكلات ويستولي حزب معين على المقاعد.

وأشار وهدان، إلى أن مصر شهدت في مجلس النواب الحالي الائتلافات الحزبية، مؤكدا أن البرلمان المقبل سوف يشهد اكثرية للأحزاب ولكن ليس أغلبية .

وتابع وهدان، أن الشارع المصري لن يقبل أن يكون هناك أغلبية في مجلس النواب القادم، لأنه لم يعد مقبولا استحواذ حزب معين على المقاعد . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجلسة الثانية من الحوار الوطني للأحزاب المصرية.. مستقبل وطن: هدفها الالتفاف لمصلحة الدولة.. الغد: تواصلنا بغض النظر عن الأيديولوجيات ضرورة.. وننتظر مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

3 وزراء بجلسة النواب بعد حلف اليمين الدستورية.. وعبد العال لـ هيكل: وداعا للحصانة

التوقيت مش مناسب.. البرلمان يؤجل حسم قانون الإدارة المحلية.. عبد العال: سيقود التنمية.. السجيني: يرسخ اللامركزية والحوكمة.. ورفض واسع من الهيئات البرلمانية لمناقشة القانون

النائب سليمان وهدان: الإدارة المحلية انطلاقة التنمية الحقيقية.. فيديو

عضو مجلس نواب: رفض قانون الإدارة المحلية يعني عدم إجراء انتخابات محليات 2020..فيديو

برلمانية: رفض الأحزاب مناقشة قانون الإدارة المحلية تغريد خارج السرب

ترشيحاتنا

ريال مدريد يضع شرطا لانتقال إيسكو إلى ليفربول

لاعب الأهلي السابق يجري عملية جراحية ويطلب الدعاء

مجدى عبدالغنى: ميدو قلل من نفسه وأكرم له يبطل كورة.. فيديو

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه

إنجى شرف تعلن خطوبتها من رجل أعمال .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة