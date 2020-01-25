قنابل الغاز وخراطيم المياه.. الأمن اللبناني يتعامل مع المحتجين في بيروت

عرضت قناة الغد صورة حية من لبنان من وسط العاصمة بيروت ومحاولة المحتجين عبور الحاجز الحديدي للدخول الى ساحة رياض الصلح





انطلقت مسيرات باتجاه السراي الحكومي في لبنان للمطالبة بتنحي حكومة حسان دياب، مستخدمين أضواء الليزر، مرددين شعارات ضد رئيس الحكومة الجديدة.





وارتدى المحتجون الملابس الداكنة ورددوا هتافات تعلن عدم إعطاء الثقة لحكومة حسان دياب التي وصفوها بـ الشبيحة.





وأطلق قوى الأمن اللبناني قنابل الغاز وخراطيم المياه باتجاه المحتجين، كما أقامت حواجز أمنية لتجنب أعمال الشغب.





وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة عصر اليوم، بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت ، وذلك وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.





وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.



