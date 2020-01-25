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ديني

خالد الجندى: ما حدث فى 25 يناير أفرز بلاوى دمرت المجتمع.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 07:23 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما حدث فى 25 يناير ٢٠١١، أفرز إلى المجتمع "بلاوى"، دمرته ، بسبب اختفاء الشرطة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الشرطة لم يأخذوا حقهم، فى حماية الوطن، بيواجهوا الموت والارهابيين والقتلة وتجار المخدرات.


وهنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشعب المصري عامة، والشرطة خاصة، بعيد الشرطة الـ٦٨، قائلا: "مصرنا بخير.. كل عام وشرطتنا الأبية القوية فى فضل ونعمة".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "نسأل الله أن يحقق بهم الأمن للبلاد وان يرحم شهداء الداخلية، وان يهديهم إلى سواء الصراط، وان يجعلهم دائما ناصرين للحق، معاونين للمظلومين ضد الظلمة، وان يكونوا مترابطين مع جيشنا المبارك وشعبنا الموقر".

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم 25 يناير بعيد الشرطة رقم 68، وذلك عندما سطر رجال الشرطة ملحمة تاريخية بالإسماعيلية سنة 1952، واستبسلوا في الدفاع عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.

وأشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمناورات الجيش المصري التي تحمل اسم «قادر»، قائلًا «إنها جهاد مرابطة».

واستشهد «الجندي» بقول الله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (سورة الأنفال: 60).

واستدل -عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- أيضًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (سورة آل عمران: 200).

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن إعداد القوات وتدريبها هو من جهاد المرابطة المذكور في الآية السابقة، مضيفًا: أن الآية ترشدنا إلى أنه لا بد أن تكون مُستعدًا للقاء عدوك، وهذا الاستعداد لابد أن يراه العدو حتى يشعر بالخوف.

وأكد العالم الأزهري، أن الإعداد -جهاد المرابطة- ليس مجرد اقتناء جهاز أو اسلحة فقط، بل لابد من معرفة تشغيله واستخدامه جيدًا.

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