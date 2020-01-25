خالد الجندى: ما حدث فى 25 يناير أفرز بلاوى دمرت المجتمع.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما حدث فى 25 يناير ٢٠١١، أفرز إلى المجتمع "بلاوى"، دمرته ، بسبب اختفاء الشرطة.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الشرطة لم يأخذوا حقهم، فى حماية الوطن، بيواجهوا الموت والارهابيين والقتلة وتجار المخدرات.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الشرطة لم يأخذوا حقهم، فى حماية الوطن، بيواجهوا الموت والارهابيين والقتلة وتجار المخدرات.
وهنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشعب المصري عامة، والشرطة خاصة، بعيد الشرطة الـ٦٨، قائلا: "مصرنا بخير.. كل عام وشرطتنا الأبية القوية فى فضل ونعمة".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "نسأل الله أن يحقق بهم الأمن للبلاد وان يرحم شهداء الداخلية، وان يهديهم إلى سواء الصراط، وان يجعلهم دائما ناصرين للحق، معاونين للمظلومين ضد الظلمة، وان يكونوا مترابطين مع جيشنا المبارك وشعبنا الموقر".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "نسأل الله أن يحقق بهم الأمن للبلاد وان يرحم شهداء الداخلية، وان يهديهم إلى سواء الصراط، وان يجعلهم دائما ناصرين للحق، معاونين للمظلومين ضد الظلمة، وان يكونوا مترابطين مع جيشنا المبارك وشعبنا الموقر".