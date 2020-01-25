خالد الجندى: ما حدث فى 25 يناير أفرز بلاوى دمرت المجتمع.. فيديو

وهنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشعب المصري عامة، والشرطة خاصة، بعيد الشرطة الـ٦٨، قائلا: "مصرنا بخير.. كل عام وشرطتنا الأبية القوية فى فضل ونعمة".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "نسأل الله أن يحقق بهم الأمن للبلاد وان يرحم شهداء الداخلية، وان يهديهم إلى سواء الصراط، وان يجعلهم دائما ناصرين للحق، معاونين للمظلومين ضد الظلمة، وان يكونوا مترابطين مع جيشنا المبارك وشعبنا الموقر".





وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم 25 يناير بعيد الشرطة رقم 68، وذلك عندما سطر رجال الشرطة ملحمة تاريخية بالإسماعيلية سنة 1952، واستبسلوا في الدفاع عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.





وأشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمناورات الجيش المصري التي تحمل اسم «قادر»، قائلًا «إنها جهاد مرابطة».

واستشهد «الجندي» بقول الله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (سورة الأنفال: 60).



