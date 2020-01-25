بجنيه واحد.. وصفتان سحريتان للتخلص من صبغة الشعر

التجديد والتغيير سمات السيدات في العصر الحالي، فتغير لون الشعر أصبح واحد من اسهل ادوات التجميل، ولكن مع الوقت تريد الفتاة أن تعود إلى لون شعرها الطبيعي .





قدم موقع "stylesatlife" وصفتين سحرية للتخلص من صبغة الشعر في شهر واحد.





الوصفة الأولى:





- قومي بتسخين ٤ ملاعق من زيت الزيتون.

- شطف الشعر لمدة شهر بالزيت الساخن.

- بعد الشطف ضعي فوطه على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يجف.





الوصفة الثانية:





- مزج بيضه مع زيت الزيتون والتقليب الجيد.

- ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من خل التفاح.

- ضيفي الخليط إلى الشعر المصبوغ لمدة ساعة.

- كرري العملية ٥ مرات في الشهر للتخلص من الصبغه والرجوع إلى اللون الطبيعي.



