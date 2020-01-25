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مرأة

بجنيه واحد.. وصفتان سحريتان للتخلص من صبغة الشعر

السبت 25/يناير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
التجديد والتغيير سمات السيدات في العصر الحالي، فتغير لون الشعر أصبح واحد من اسهل ادوات التجميل، ولكن مع الوقت تريد الفتاة أن تعود إلى لون شعرها الطبيعي .

قدم موقع "stylesatlife" وصفتين سحرية للتخلص من صبغة الشعر في شهر واحد.

الوصفة الأولى:

- قومي بتسخين ٤ ملاعق من زيت الزيتون.
- شطف الشعر لمدة شهر بالزيت الساخن.
- بعد الشطف ضعي فوطه على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يجف.

الوصفة الثانية:

- مزج بيضه مع زيت الزيتون والتقليب الجيد.
- ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- ضيفي الخليط إلى الشعر المصبوغ لمدة ساعة.
- كرري العملية ٥ مرات في الشهر للتخلص من الصبغه والرجوع إلى اللون الطبيعي.

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