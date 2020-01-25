مسيرات تأييد للرئيس السيسي والشرطة والجيش بـ ميدان الساعة دمياط

شارك أبناء محافظة دمياط فى مسيرات تأييد لرجال الشرطة المصرية، جاءت من مختلف قرى ومدن دمياط احتفالاً بذكرى أعياد الشرطة.





وتوافد أبناء محافظة دمياط على ميدان الساعة بقلب مدينة دمياط، رافعين أعلام مصر يعلنون تأييدهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤيدين برامج الإصلاح التى تتبناها الحكومة.





كما رفع المشاركون لافتات ضد المقاول الهارب محمد على كتب عليها "محمد علي الخاين" و"تجنيد محمد على".





وعلي صعبد آخر قام أصحاب محال الحلوى الدمياطي بتوزيع الحلوى علي المواطنين بميدان الساعه بالمجان احتفالا بعيد الشرطة وتم توزيع المياه المعدنية والعصائر والشيكولاته على المتواجدين بالميدان خاصة الاطفال.