وليد فاروق يطالب بزيادة مكاتب الخدمات الخاصة بالمحافظات للتسهيل على ذوي الإعاقة

قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إنه يثمن أي خطوة سواء من الحكومة او البرلمان للتسهيل على ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة وإنشاء مكاتب خاصة لهم للحصول علي المعاشات، مؤكدًا أن هذا أمر محمود.





وناشد وليد فاروق، في تصريح لـ"صدى البلد " الدولة أن تزيد من المكاتب والماكينات التي تسهل للمواطن العادي والمسنين منهم الحصول علي معاشه بسهولة ويسر وان يتعامل كافة المواطنين دون تمييز، مضيفا: "نحن نتمني أن يندمج المعاق مع مجتمعه بشكل أيسر".





وطالب وليد فاروق بإنشاء مكاتب أخرى لتقديم خدمات غير صرف المعاش وتسمي مكاتب خدمة ذوي القدرات الخاصة لتقدم لهم الوظائف والإرشادات الخاصة بالتخفيضات علي وسائل المواصلات والحصول علي منتجات مخفضة للمساعدة في الحياة المعيشية.

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يُذكر أنه تم تقديم مقترح برلماني يتضمن إنشاء مكتب في كل محافظة يختص بتلقى طلبات الحصول على معاش حالات ذوى الإعاقة، بهدف التيسير والتسهيل عليهم في تقديم الأوراق والطلبات وفى صرف المعاشات الخاصة بهم.