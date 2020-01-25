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مرأة

جددي كل حاجة في دولابك بهذه الطريقة البسيطة .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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رضوى حسام - عدسة صلاح مهدي

هناك العديد من الملابس المتواجدة في دولاب كل فتاة ولا تعرف كيف يمكن ان
ترتديها بشكل جديد وكأنها اول مرة لها، على الرغم من انه هناك طرق بسيطة وسهلى
لتجديد الملابس .



قالت نور الصواف مصممة الازياء والاستايلست لموقع صدى البلد، بأن اسهل ما
يمكن تجديده في دولاب الفتيات هي الملابس الجينز، عن طريق الرسم عليها بألوان
مخصصة للملابس واوضحت انها رخيصة الثمن .



كما اشارات لإمكانية الدمج بين قطعتين من الملابس عن طريق اضافة كم من
واحدة إلى اخرى وتطعيمها ببعض ادوات الزينة المخصصة للملابس.



بالإضافة لإمكانية استخدام القماش الجوخ في رسم بعض الرسومات البسيطة
ولزقها على الملابس

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