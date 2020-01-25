نساء من ذهب.. سر عدم حضور سميحة أيوب في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

تغيبت الفنانة سميحة أيوب ضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم عن التواجد واعتذر محمود عبد السميع رئيس المهرجان للحاضرين عن غيابها وقال ان هذا بسبب انشغالها تصوير مسلسل "نساء من ذهب" في لبنان، كما اعتذر عن حضور مسعد فودة نقيب السينمائيين.

يستمر المهرجان حتى ٨ فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.

بالإضافة إلى تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

يذكر أن الأفلام الثمانية سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.