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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

الحكومة اللبنانية أمام امتحان اكتساب الثقة داخليًا وخارجيًا.. غدًا في صباح البلد

السبت 25/يناير/2020 - 07:50 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يناقش برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» غدًا الأحد عددًا من القضايا العربية والدولية.

ويستعرض أبرز الملفات على طاولة الحكومة اللبنانية والتى تخوض امتحانا من أجل اكتساب الثقة الداخلية والخارجية ، فضلا عن مناقشة آخر تطورات فيروس كورونا ، وعدد آخر من القضايا العربية والدولية.

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا.

ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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