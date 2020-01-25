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ثقافة

احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

افتتح د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي معرضا مؤقتًا للآثار اليوم السبت،وذلك تحت عنوان"عيون ساهرة"،ضمن إحتفال المتحف بعيد الشرطة.

حضر افتتاح المعرض عدد من رجال الأزهر والكنيسة المصرية،وعدد من مسئولي الجمعيات الأهلية المهتمة بالتراث والتنمية الثقافية.

كان من الحضور بختيار صادق المستشار الثقافي لسفارة اوزباكستان بالقاهرة واللواء بكر شعبان مساعد وزير الداخلية الأسبق،وفضيلة الشيخ عاشور مبروك ود.أحمد رمزي الصباغ ود.محمد عصمت الكيلاني نيابة عن الأزهر الشريف.

والقس سانيوس الأنبا بشوي والقس يوسف شكري نيابة عن الكنيسة المصرية،وماريو البرديسي رئيس جمعية تقصي الحقائق والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري.

وخلال الإفتتاح قال د.عبد الحميد عبد السلام رئيس قسم التدريب بالمتحف:يضم المعرض 32 قطعة أثرية منها غدارات وبنادق وارد بوليس مصر - الشرطة حاليًا-،وبعض المخطوطات.

وكشف لحضور المعرض كيف أن الأسلحة المعروضة رغم طبيعتها إلا أنها تتميز بذوق فني عالي،خاصة النقوش والكتابات الموجودة عليها،مما يؤكد روعة وجمال الحضارة الإسلامية.

ويحتوي المتحف علي قاعة مخصصة لكنوز الأسلحة التي يقتنيها المتحف،ومنها غدارات وسيوف،وادوات المقاتلين والجنود قديما،خاصة الخوذة والدرع والقميص الواقي المصنوع من المعدن.

احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض "عيون ساهرة" بالمتحف الإسلامي بحضور شيوخ وقساوسة.. صور
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