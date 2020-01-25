حطوله قرون .. أهالي بورسعيد يلقنون المقاول الهارب درسا في الوطنية.. صور

كعادتها سطرت بورسعيد اليوم سطور جديدة للتأكيد علي دعمها الكامل للقيادة السياسية و جيش مصر و الشرطة المصرية في عيدها 68 عندما قابلت دعوات المقاول الهارب محمد علي بكل سخرية من خلال عدد من الصور الساخرة له وصفوه خلالها بالخاين و العمل .
كان أهالي بورسعيد وشبابها قابلوا دعوات المقاول الهارب محمد علي، لنشر الفوضى في ذكرى عيد الشرطة، بوقفة تأييد للشرطة، وللدولة المصرية ولقنوا المقاول الهارب درسا في الوطنية.
ووصف المشاركون في الوقفة المقاول الهارب بـ«الخائن والعميل»، لما يقوم به من أعمال تحريضيه ضد مؤسسات الدولة، وتحالفه مع الإرهابيين والخونة بقطر وتركيا ضد مصر.
وتفاعل الأهالي مع الوقفة، مرددين هتافات "تحيا مصر"، "محمد علي خائن وعميل"، "يسقط يسقط الإخوان".
وتحتفل الشرطة المصرية فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها، والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.
وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.
وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.