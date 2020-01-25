المجلس القومي: خط ساخن لذوي الإعاقة في معرض الكتاب

أكدت رشا إرنست المنسق العام لبرنامج المجلس القومي للإعاقة أن المجلس يشارك هذا العام للمرة السابعة على التوالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحة أن المجلس يقدم تسهيلات كبيرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أكدت أرنست في تصريحات لها أن برنامج المجلس يحتوي على مجموعة من الفعاليات منها مجموعة ورش لدمج الأطفال مثل حلمك مستقبلك هدفها أن الطفل يعيش مهنة من الممكن أن يمتهنها في المستقبل مثل الطبيب المذيع ويعيشون تجربة حقيقية، ويعمل إنتاجا ويتم عرضه في المعرض.





وأضافت أرنست أنه يوجد ورشة تسمى "الألعاب المعرفية" وتستهدف الوعي البيئي، واحترام الاختلاف عن طريق ألعاب يلعبونها ويعرفون من خلالها الهدف من الورشة، مؤكدة أن جناح المجلس يضم منتجات ثقافية، فنية، تراثية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المتنوعة من جميع المحافظات، بالإضافة إلى مطبوعات المجلس.





أشارت إلى أنه سيتم تنظيم ندوة يوم 2 فبراير بعنوان "ظاهرة التنمر في ضوء القيم والثقافة والتنمية المستدامة" بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، مؤكدة أنه تم توفير 20 مترجما للغة الإشارة لترجمة البرنامج الثقافي بندواته في المعرض.





وأكدت أن المعرض جاهز من حيث التنظيم والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للتحرك بسهولة، حيث توجد الرامبات والفواصل بين دور النشر، وسيتم إتاحة مجلة المعرض اليومية بالصيغة التي تناسب ذوي الإعاقات البصرية وستنشر يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة "يوجد رقم ساخن يتصل بنا الشخص ذوي الإعاقة لتوفير الخدمة التي يحتاجها خلال المعرض".