41.75 مليار جنيه.. قروض الحكومة من البنوك لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

تقترض وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري مبلغ 41.75 مليار جنيه، لتدبير احتياجاتها التمويلية.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، إنها كلفت البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض من البنوك هذا الأسبوع، عبر 3 عطاءات دورية تشمل سندات وأذون الخزانة.

أوضح التقرير أن الوزارة تسعي خلال يومي الأحد والخميس لبيع أذون خزانة من آجال "91،266،364،182" يوما بقيمة تبلغ 25 مليار جنيه، موضحا أنه من المقرر بدء أولي عطاءاتها غدا الأحد.

أضاف التقرير أنه من المستهدف بيع أجلي 91 و266 يوما بقيمة تقدر بـ 14.5 مليار جنيه غدا الأحد، ثم استكمال عمليات البيع لأجلي 182 و364 يوما خلال الخميس المقبل بمبلغ 20.5 مليار جنيه.

وتسعي الوزارة لاستكمال طروحاتها من أدوات الدين، يوم الإثنين المقبل، بحيث يتم بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بـ6.75 مليار جنيه.