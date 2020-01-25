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رياضة

الدوري الألماني .. فرانكفورت يهزم صاحب الصدارة.. ومونشنجلادباخ يُسقط ماينز

السبت 25/يناير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سقط فريق لايبزج متصدر الدوري الألماني للمرة الأولي منذ أشهر أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من "البوندسليجا".

سجل المدافع الفرنسي المامي توري هدف التقدم لفرانكفورت في شباك لايبزج في الدقيقة 48 وأضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد لايبزج عند 40 نقطة في الصدارة.

واقتنص مونشنجلادباخ وصافة البوندسليجا مؤقتا بفضل الفوز على ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم روبن كايسون بهدف لماينز في الدقيقة 12 ولكن الفرنسي الحسن بليا رد بهدفين لجلادباخ في الدقيقتين 24 و76 قبل أن يتكفل فلوريان نيوهاوس بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد جلادباخ إلى 38 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما نجح هيرتا برلين في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه فولفسبورج إلى الفوز بهدفين.

الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز العاشر.
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