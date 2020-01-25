إقبال كثيف للحصول على عضوية الأهلي بالأقصر ..صور

شهد المقر الدائم في المكتبة العامة بالأقصر، اليوم السبت، إقبالًا كثيفًا للحصول على عضوية النادي الأهلي في الأقصر، وذلك بعد فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على عضوية مقر نادي القرن الإفريقي بالأقصر.





يأتي الحضور المكثف اليوم من أهالي مدينة الأقصر للحصول على عضوية الأهلي، بعد الجلسة المثمرة التي عقدها وفدَا الأهلي وشركة «إستادات» القابضة مع الراغبين في الاشتراك بفرع الأهلي بالصعيد، أمس، حيث شهدت الجلسة شرحًا كاملًا لما سيتم تطويره وإصلاحه في نادي طيبة، الذي أصبح فرعًا للأهلي، بما يليق بأعضاء النادي وجماهيريته الكبيرة.





وكان وفدَا «الأهلي» وشركة «إستادات» القابضة قد قاما بجولة تفقدية لفرع النادي الجديد شملت جميع المنشآت.

وضم وفد الأهلى كلا من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، وكمال محسن، مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي، مدير شؤون العاملين، ومحمد الألفي، مدير الخدمات، ومحمد فتحي، ممثل الشؤون القانونية، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.





وترأس وفد شركة «إستادات» القابضة، محمد كامل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، الذي قدم شرحًا وافيًا ومفصلًا عن المنشآت الحالية في الفرع.

يذكر أن فرع الأهلي الجديد في الأقصر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التي تم الإعلان عنها من خلال توقيع مذكرة التفاهم، مع شركة «إستادات» القابضة، برئاسة محمد كامل، حيث تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن مشروع «وحدة الأهلي الاقتصادية.. 2045»، ويضم أربعة مشروعات عملاقة من بينها فرع الأقصر.





ويقع فرع الأهلي بالأقصر على مساحة 17 فدانًا، تم استغلالها على النحو الأمثل في إنشاء بنية تحتية تتمثل في ملعب رئيسي لكرة قدم مجهز بمدرجات، بالإضافة إلى ملعب خماسي، وملعب للكرة الطائرة واليد والسلة.





ويضم الفرع أيضًا مبنًى اجتماعيًّا مكونًا من ثلاثة طوابق، يشتمل على تراس ومطعم ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى بعض المساحات التي تم الاتفاق خلال الجولة التفقدية على استغلالها بالصورة التي تخدم الأعضاء.

ويوجد بالفرع مسجد، وحمام سباحة سوف يتم استغلاله على النحو الأمثل لخدمة الأعضاء وتدريبات الفرق والأكاديميات من مختلف الأعمار، كما توجد صالة مغطاة تم تجهيزها للألعاب الفردية والجماعية، وسيضم أيضا صالة للجيم.











