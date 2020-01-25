عبد الحفيظ: الجهاز الفني واثق بقدرات لاعبي الأهلي أمام النجم الساحلي

اكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، التي تقام في التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتمنى عبدالحفيظ أن يكون التوفيق حليفًا للأهلي في مباراتي النجم غدًا، والهلال السوداني مطلع الأسبوع المقبل، نظرًا إلى أهميتهما في مشوار الفريق الإفريقي في دور المجموعات هذا الموسم.





وأضاف مدير الكرة أن الأهلي لديه العديد من الغيابات بسبب الإصابات، لكنه أوضح أن الفريق الكبير يمتلك دائمًا البدائل والحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه الظروف.





وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لديه الثقة الكاملة في الـ١١ لاعبًا وبدلائهم في كل مباراة من المباراتين المقبلتين، وأنهم سيكونون في أفضل مستوياتهم لترجيح كفة الأهلي وحسم الصعود إلى دور الثمانية.





وأتم عبدالحفيظ قائلا: «الحسم سيكون بيد لاعبينا للصعود من خلال مباراتي النجم والهلال، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة»، مؤكدًا أن الأهلى يفكر حاليًّا في لقاء النجم، وأتم استعداده للمباراة بشكل جيد، على أن يبدأ بعدها التحضير لمواجهة الهلال بالسودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



