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رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

السبت 25/يناير/2020 - 08:12 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
تعادل فريق زيسكو الزامبي مع منافسه أول أغسطس بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيًا مساء أمس الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالمسابقة القارية الأكبر.

وبهذه النتيجة ضمن الزمالك الصعود بشكل رسمي، بجانب مازيمبي الذي ضمن التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية أيضًا.

واليكم ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا اليوم

1- مازيمبي الكونغولي - برصيد 11 نقطة - له 8 أهداف وعليه 3.

2- الزمالك - برصيد 8 نقاط - له 5 أهداف وعليه 4 أهداف.

3- زيسكو الزامبي - برصيد نقطتين - له 4 أهداف وعليه 7 أهداف.

4- أول أغسطس الأنجولي - برصيد 3 نقاط - له 4 أهداف وعليه 7 أهداف.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أول أغسطس السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات في البطولة القارية.

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