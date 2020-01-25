ملايين الجراد تغزو أفريقيا في الفترة القادمة .. تفاصيل صادمة

كشفت صحيفة " ديلي ميل"، أن أجزاء كبيرة من افريقيًا ستشهد غزو ضخم من ملايين الجراد في أسوا حالة تفشي شهدتها بعض الأماكن منذ 70 عامًا، حيث يلقي الخبراء باللوم على تغير المناخ.

وأوضح الخبراء إن بعض البلاد الافريقية شهدت هطول أمطار غزيرة ودرجات الحرارة أكثر دفئًا على مدار العام الماضي، والتي تعد ظروفا ملائمة لتكاثر الجراد وفي هذه الحالة المناخية الاستثنائية .

حتى الآن يستمر هطول الأمطار في بعض أجزاء المنطقة الشاسعة في افريقيا وتزيد من المساحات الخضراء التي تساعد في تغذية الجراد.

قال عالم المناخ ومقره نيروبي ، أبو بكر صالح، إن الأمطار الغزيرة في شرق إفريقيا جعلت 2019 واحدة من أكثر الأعوام أمطارًا في المنطقة.

وألقى باللوم على المياه التي ترتفع درجة حرارتها بسرعة في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا ، والتي ولدت أيضًا عددًا غير معتاد من الأعاصير المدارية القوية قبالة إفريقيا العام الماضي.

قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" إن الزيادة الإضافية في أسراب الجراد قد تستمر حتى يونيو مع استمرار ظروف التربة الملائمة للجراد.