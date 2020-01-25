مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

علق عمار الجمل مدافع النجم الساحلي علي مباراة فريقه امام الاهلي المصري المقرر لها غدا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.





قال الجمل، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" الخاصة ، إن فريقه سيسعى للخروج بنتيجة طيبه امام مضيفه الأهلي المصري، واستغلال عامل الضغط المسلط عليه بين جماهيره.





وشدد الجمل ، علي ان ، جميع اللاعبين جاهزون، ونأمل أن نكون في قمة مستوانا ونحتاج نتيجة إيجابية حتى نضمن التأهل، واستكمال بقية المشوار في البطولة.





وأضاف ، "لن تكون المباراة سهلة، سيكون فيها الضغط مسلطا بصفة أكبر على الأهلي، لأنهم بحاجة للفوز أكثر من النجم وهذه عوامل سنسعى لاستغلالها للعودة بنقاط الانتصار.





وتابع: يمكننا استغلال أي خطأ في دفاعهم، أو مباغتتهم بهجمة مرتدة.



