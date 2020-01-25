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رياضة

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

السبت 25/يناير/2020 - 08:59 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
علق عمار الجمل مدافع النجم الساحلي علي مباراة فريقه امام الاهلي المصري المقرر لها غدا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

قال الجمل، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" الخاصة ، إن فريقه سيسعى للخروج بنتيجة طيبه امام مضيفه الأهلي المصري، واستغلال عامل الضغط المسلط عليه بين جماهيره.

وشدد الجمل ، علي ان ، جميع اللاعبين جاهزون، ونأمل أن نكون في قمة مستوانا ونحتاج نتيجة إيجابية حتى نضمن التأهل، واستكمال بقية المشوار في البطولة.

وأضاف ، "لن تكون المباراة سهلة، سيكون فيها الضغط مسلطا بصفة أكبر على الأهلي، لأنهم بحاجة للفوز أكثر من النجم وهذه عوامل سنسعى لاستغلالها للعودة بنقاط الانتصار.

وتابع: يمكننا استغلال أي خطأ في دفاعهم، أو مباغتتهم بهجمة مرتدة.

وصبح جدول ترتيب المجموعة كالتالي : 

1- النجم الساحلي : 9 نقاط 
2- الهلال السوداني : 9 نقاط 
3- الاهلي : 7 نقاط 
4- بلاتينيوم : نقطة وحيدة 
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