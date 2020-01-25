حاكما عجمان ورأس الخيمة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حمدة

‫أدى الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم صلاة الجنازة في مسجد الشهداء بدبي على جثمان المغفور لها الشيخة حمده بنت أحمد الغرير التي وافتها المنية أمس.





‫ وأدى الصلاة ايضا الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.





‫ وقد شُيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير في مقبرة القصير بدبي.



