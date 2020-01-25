AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور

السبت 25/يناير/2020 - 10:02 م
مستشفيات جامعة المنوفية
مستشفيات جامعة المنوفية
Advertisements
قســم التعليــم
تلقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تقريرا من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يشمل إحصائية خاصة بمشاركة مستشفيات جامعة المنوفية فى مشروع قوائم الإنتظار فى المرحلتين الأولى والثانية.

يضم التقرير جداول ورسومات بيانية بعدد الحالات طبقا للتصنيف ونوع الأداء بمختلف التخصصات، وقد وجه رئيس جامعة المنوفية الشكر والتقدير على الجهد المبذول الذى تقوم به المستشفيات الجامعية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

وعلى جانب آخر .. تواصل جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، الإستعداد للمشاركة في أسبوع الفتيات الخامس للجامعات المصرية، الذي تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل، بمشاركة ما يقرب من 4000 طالبة، يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة، يتنافسون في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور تقرير المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والذي يشمل إحصائية خاصة بمشاركة مستشفيات جامعة المنوفية فى مشروع قوائم الإنتظار فى المرحلتين الأولى والثانية.
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

المبادرات الرئاسية قبلة الحياة وتمهيد للتأمين الصحي الشامل.. الصحة: الانتهاء من فحص 2.4 مليون امرأة.. سيدات القاهرة الأعلى ترددا.. وإجراء أكثر من 300 ألف عملية حرجة من قوائم الانتظار

رئيس جامعة أسيوط: إجراء 5937 عملية من قوائم الانتظار

البرلمان يوافق علي التعاون بين المستشفيات الجامعية وسرطان الأطفال لتقليل الانتظار

طب المنوفية تحصل على اعتماد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

التعليم العالي في اسبوع.. إعلان خطة عام 2020.. المجلس الأعلى للجامعات: سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة .. عبد الغفار يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي

ترشيحاتنا

خنقتها فوق السطح وألقتها في شوال.. حبس العجوز قاتلة طفلة بني سويف

بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه

في ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. لماذا رفض محسن محيى الدين حضور جنازته

تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي

قطر تسعى لتعزيز تواجدها في إثيوبيا .. ما السر؟

مجدى عبدالغني لـ أحمد مجاهد: حسبي الله ونعم الوكيل 3 مرات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور