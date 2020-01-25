تقرير إحصائي عن مشاركة مستشفيات جامعة المنوفية في مشروع قوائم الانتظار .. صور

تلقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تقريرا من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يشمل إحصائية خاصة بمشاركة مستشفيات جامعة المنوفية فى مشروع قوائم الإنتظار فى المرحلتين الأولى والثانية.





يضم التقرير جداول ورسومات بيانية بعدد الحالات طبقا للتصنيف ونوع الأداء بمختلف التخصصات، وقد وجه رئيس جامعة المنوفية الشكر والتقدير على الجهد المبذول الذى تقوم به المستشفيات الجامعية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.





وعلى جانب آخر .. تواصل جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، الإستعداد للمشاركة في أسبوع الفتيات الخامس للجامعات المصرية، الذي تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل، بمشاركة ما يقرب من 4000 طالبة، يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة، يتنافسون في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة.



