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اقتصاد

حماية المستهلك يعرض إجراءات لحماية الجمهور من الغش التجاري.. تعرف عليها

الأحد 26/يناير/2020 - 06:01 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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محمد صبيح

قدم جهاز حماية المستهلك، عددا من النصائح للجمهور في حالة التعرض لمشكلة مع التجار أو المحالات التجارية التي تقوم ببيع السلع والمنتجات بأسعار أغلي من قيمتها الحقيقية أو المعيبة؛ ورفض التاجر استبدالها أو تغييرها؛ التوجه لأقرب فرع للجهاز حتي يتم اتخاذ اللازم.

قال  الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، في تصريحات له؛ إن الجهاز يقوم باطلاق منصات توعوية للجمهور في حال تعرضهم للغش أو التدليس التجاري، بحيث يمكن للمستهلكين التواصل مع أقرب فرع للجهاز لتقديم الشكوي أو الاتصال بالخط الساخن ورقمه 19588 أو رقم الفاكس 0233030170.

أضاف " عبد المعطي" أن الجهاز يقدم خدمة ارسال الشكوي علي رقم الواتس آب ورقمه 01281661880، و امكانية ملأ استمارة الشكوي بمقر الفرع التابع للجهاز مجانا.

ذكر " معطي" أن تلك الاجراءات وفقا لتوجهات القيادة السياسية و تنفذها الحكومة للتوعية بحقوق المستهلكين والقضاء علي ظاهرة الغش التجاري وتفعيل  الدور الرقابي للجهاز لإحكام السيطرة علي الأسواق.

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