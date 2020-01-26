AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبدالغني: أنا أول واحد أشتري الفيديو .. وصحفي فرنسي وراء احترافي .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن الصحفي الفرنسي الذى تسبب فى احترافه بالدوري البرتغالي إضافة إلى كواليس شراؤه جهاز الفيديو وتأثيره على مسيرته في كرة القدم.

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: انا اشتغلت وكيل نفسي وأول من عمل فيديو خاص باللاعب وتواصلت مع صحفي فرنسي يدعى باتريس مراسل مجلة الفرانس فوتبول وبدأت التعرف عليه فى عام 1981 وشاف فيا لاعب جيد وقال لى تقدر تحترف فى أوروبا وقلتله نفسي أروح فرنسا.

تابع: أخدت كورس فرنساوى على الأبجديات في اللغة الفرنسية وتوجهت إلى السعودية واشتريت جهاز الفيديو وكنت من أوائل اللى اشتروه فى مصر وسجلت عليه لقطات المباريات التي شاركت فيها سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

أضاف: فى 1982 حصلت مع النادي الأهلي على بطولة إفريقيا وفي عام 1983 كنا طرفا فى نهائي البطولة الإفريقية وفي عام  1984 توج المارد الأحمر بلقب أبطال الكأس وفى نفس العام تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد لوس أنجلوس وكان جيل الجهابذة الذي ضم المعلم حسن شحاتة والراحل طه بصرى لكن لم يستطيعوا صنع إنجاز فى إفريقيا.

أشار إلى أنه من الجيل الذى استطاع إختراق إفريقيا وبعد أمم إفريقيا عام 1959 نجح جيلي فى التتويج بلقب بطولة الكان فى عام 1986 بعد غياب طويل إلى جانب حصد بطولة إفريقيا على مستوى الأندية بعد النادي الإسماعيلي على حساب فريق الانجلبير. 
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف كارثة إنسانية بتركيا وسط تعتيم اعلامي لمساندة أردوغان

قاهر الاهلي يتأهل رسميا لدور الـ8 بعد سقوط شبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

شوربة الخفافيش.. كيف تسبب الطبق الأشهي بـ الصين في تفشي كورونا؟

غادة عبد الرازق بملابس النوم في كواليس "حفلة 9"

هل يشترط الوضوء قبل الغسل من الجنابة .. مستشار المفتي يجيب

نقل الهارب محمد علي للمستشفى بعد إصابته بصدمة نفسية عقب فشل دعوته للتظاهر

AdvertisementS

قاهر الاهلي يتأهل رسميا لدور الـ8 بعد سقوط شبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز الهلال

بعد ضمان التأهل.. اِعرف مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك رسميًا إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

اخبار الرياضة .. موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 من أبطال أفريقيا..أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

أمير مرتضى: توقيع عقوبة مالية على شيكابالا.. وكارتيرون يريد كاسونجو

الخطيب ومرجان يعزّيان في كبير مشجعي الأهلي بالإمارات .. صور

4 متأهلين لدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا من بينهم الزمالك.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور