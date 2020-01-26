مجدي عبدالغني: أنا أول واحد أشتري الفيديو .. وصحفي فرنسي وراء احترافي .. فيديو

تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن الصحفي الفرنسي الذى تسبب فى احترافه بالدوري البرتغالي إضافة إلى كواليس شراؤه جهاز الفيديو وتأثيره على مسيرته في كرة القدم.





قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: انا اشتغلت وكيل نفسي وأول من عمل فيديو خاص باللاعب وتواصلت مع صحفي فرنسي يدعى باتريس مراسل مجلة الفرانس فوتبول وبدأت التعرف عليه فى عام 1981 وشاف فيا لاعب جيد وقال لى تقدر تحترف فى أوروبا وقلتله نفسي أروح فرنسا.





تابع: أ خدت كورس فرنساوى على الأبجديات في اللغة الفرنسية وتوجهت إلى السعودية واشتريت جهاز الفيديو وكنت من أوائل اللى اشتروه فى مصر وسجلت عليه لقطات المباريات التي شاركت فيها سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.





أضاف: فى 1982 حصلت مع النادي الأهلي على بطولة إفريقيا وفي عام 1983 كنا طرفا فى نهائي البطولة الإفريقية وفي عام 1984 توج المارد الأحمر بلقب أبطال الكأس وفى نفس العام تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد لوس أنجلوس وكان جيل الجهابذة الذي ضم المعلم حسن شحاتة والراحل طه بصرى لكن لم يستطيعوا صنع إنجاز فى إفريقيا.



