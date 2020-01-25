شابة تستخدم تطبيقا شهيرا للمواعدة لإنقاذها من الموت بأعلى منحدر .. صور

استخدمت طالبة ألمانية تطبيقا للمواعدة شهير كأداة للمساعدة، بعد أن تسببت الظروف الجوية القاسية خلال رحلتها عبر أوروبا في توقف العربة التي كانت تقلها إلى أحد الجبال في شمال النرويج.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كانت لونيا هايجر ، الرحالة المغامرة ، تسافر إلى مدينة لوفوتين بعد زيارتها منطقة "رأس الشمال" ، الواقعة في جزيرة ماجيرويا بشمال النرويج، عندما حصرت هي وزملائها المسافرين على سفح جبل جليدي.

وقال هايجر عبر منشور لها بموقع الصور الشهير انستجرام بعد مرور 30 ​​دقيقة من نجاتها بالسيارة من نورث كيب " بدأت السماء تمطر ... كانت الشوارع غارقة حتى أننا لم نتمكن من البقاء في بقعة واحدة!، والأسوأ من ذلك ، توقفنا أمام جبل جليدي ينهار ، بجانب الشارع يربط بين المحيط والصخور الكبيرة المنهارة بالجبل لتتعطل السيارة وراء منعطف"

وأضافت هايجر ايضًا عبر منشور لها إنها شعرت "بعدم القدرة على مواجهة الطبيعة الأم" وكانت تشعر بالقلق من أن تصطدم بها سيارة أخرى تسير على التل في أي لحظة أو ما هو أسوأ من أن العربة تنزلق في مياه المحيط الكائنة ادنى الجرف .

وأتى في ذهن أحد أصدقاء هايجر فكرة عبقرية باستخدام تطبيق المواعدة الشهير "Tinder " لايجاد اي شخص يساعدهم في هذا المأزق المميت.

ويعد خمس دقائق من انشاء حساب عبر موقع الواعدة الشهير تواصل معاها احد الاشخاص وجاء في غضون دقائق لانقاذها هي واصدقائها من الجرف.

وقالت هايجر ان هذا الشخص اتى إليهم وقم بسحبهم إلى موقف للسيارات حيث تم إصلاح إطارتهم في اليوم التالي.

ووصفت المغامرة هذا الشخص بالبطل بعد انقاذها هي واصدقائها من مأزق صعب للغاية.