لتأهيل جيل متفرد من العلماء.. وزير الأوقاف يطلق مشروع الـ 100عالم اليوم بمسجد النور بالعباسية

يفتتح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الفعاليات العلمية لمشروع المائة عالم بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية ، ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالي عدد المقبولين في البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة​ ، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمى.​​





وأطلقت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مشروع ” المائة عالم ” ليضم مائة من أفضل الأئمة والواعظات فى الدفعة الأولى من المشروع، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء كوادر علمية متميزة.





وأعطت الأوقاف حق التقديم لجميع خريجى الدفعة الأولى بالأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع من أنهوا دراستهم كاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وجميع من اجتازوا دورات تنمية المهارات الإعلامية ومن اجتازوا اختبارات إمام منطقة وأئمة مساجد (الإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، وعمرو بن العاص) بالقاهرة وجميع من اجتازوا اختبارات إيفاد رمضان للأئمة فى آخر ثلاثة أعوام.





وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج هو أحدث وأهم وأقوى برامجها فى الخطاب الدينى وإعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا، قصد تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعى فى القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار فى مجال اختصاصه الذى يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته فى الداخل وتمثيل وطنه فى الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها العظيم بإذن الله تعالى، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية فى مختلف دول العالم.





وستكون البداية بمائة إمام وواعظة من خيرة الأئمة والواعظات سيرة ومسيرة وأداء علميًا ودعويا وميدانيًا، واستعدادا للعطاء والتعلم الذاتى والمستمر، والتفانى فى العمل وفى حب الوطن وحسن الانتماء إليه، بحيث يتم عمل برامج مكثفة لهم فى الداخل وفى الخارج إذا تطلب الأمر، ولو على سبيل الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب وما يدور حولنا فى مختلف دول العالم، مع إشراكهم فى المؤتمرات الدولية لاكتساب خبرات ومهارات المشاركات الدولية، ولن تقف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية فحسب إنما ستشمل بإذن الله تعالى كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير.

​

وأعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم"، ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالي عدد المقبولين في البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيداً بالجامعة​، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمى.​​





من جانبه صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستطلق أحدث وأهم وأقوى برامجها فى الخطاب الدينى وإعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا.





وأكد جمعة ، أن الأكاديمية تهدف تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعى فى القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار فى مجال اختصاصه الذى يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته فى الداخل وتمثيل وطنه في الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها العظيم، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية في مختلف دول العالم، وستكون البداية بمائة إمام وواعظة من خيرة الأئمة والواعظات سيرة ومسيرة وأداء علميًا ودعويا وميدانيًا، واستعدادا للعطاء والتعلم الذاتى والمستمر، والتفانى فى العمل وفى حب الوطن وحسن الانتماء إليه، بحيث يتم عمل برامج مكثفة لهم فى الداخل وفى الخارج إذا تطلب الأمر، ولو على سبيل الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب وما يدور حولنا فى مختلف دول العالم، مع إشراكهم فى المؤتمرات الدولية لاكتساب خبرات ومهارات المشاركات الدولية.





وأوضح جمعة ، أن الأوقاف تستهدف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية فحسب إنما ستشمل كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير، مؤكدا أنه سيشرف بنفسه على هذا البرنامج خطوة بخطوة من بداية الاختيار إلى مراحل الإعداد داخليًا وخارجيًا .





وأعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم".. وهم :

1. د/ نوح عبد الحليم العيسوي الديوان العام

2. د/ هشام عبد العزيز علي الديوان العام

3. د/ أيمن علي أبو عمر الديوان العام

4. د/ أشرف فهمي موسى الديوان العام

5. د/ خالد السيد محمد غانم الديوان العام

6. د/ أحمد عبد الهادي علي حسن الديوان العام

7. د/ أسامة فخري فكري محمد الجندي الديوان العام

8. د/ أيمن محمد خضر حلاوة الديوان العام

9. د/ جمال إبراهيم إسماعيل الديوان العام

10. د/ خالد صلاح الدين حسونة الديوان العام

11. د/ سعيد حامد مبروك الديوان العام

12. د/ السيد عاطف السيد عبد النبي الديوان العام

13. د/ محمد السيد إبراهيم نصار الديوان العام

14. د/ محمد الشحات أبو ستيت الديوان العام

15. د/ صبري حلمي الغياتي الديوان العام

16. د/ عادل إبراهيم المعصراني الديوان العام

17. د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار الديوان العام

18. د/ عمرو محمد مصطفى الديوان العام

19. د/ كمال محمد سيف الديوان العام

20. د/ محمد أحمد حامد عبد الصمد الديوان العام

21. د/ محمد عبد ربه عبد السلام الديوان العام

22. د/ بدري مرسي نور محمد الديوان العام

23. د/ جلال محمد محمود غانم الديوان العام

24. د/ رمضان عبد السميع إبراهيم بله الديوان العام

25. د/ محمد عزت محمد أسوان

26. د/ عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أسيوط

27. د/ أيمن حسيني عطية سليم الشرقية

28. د/ ناصر عبد الأعلى عطية حسن الشرقية

29. د/ السيد محمد حسن عطية القاهرة

30. د/ عيد علي خليفه حسن القاهرة

31. د/ على الله شحاته الجمال القاهرة

32. د/ محمد على السيد عيسى كفر الشيخ

33. د/ محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ

34. د/ مصطفى محمد مصطفى عبد الله كفر الشيخ

35. د/ أحمد حامد حسن علي اسكندر الديوان العام

36. الدكتور محمد الصغير الديوان العام

37. عبد الفتاح عبد القادر جمعة الديوان العام

38. علي إسماعيل علي أحمد الديوان العام

39. محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز الديوان العام

40. محمود سعد جاهين الديوان العام

41. محمود طه الشيمي الديوان العام

42. عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل الإسكندرية

43. محمود صالح محمود محمد بني سويف

44. محمود عقبة طه محمود بني سويف

45. كرم محمد على فراج جنوب سيناء

46. محمد علي محمد الشاذلي جنوب سيناء

47. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية

48. عبد الله محمد مصطفى محمد الدقهلية

49. رمضان السيد عبد اللاه حسانين سوهاج

50. محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري الشرقية

51. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية

52. مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود الغربية

53. محمود ربيع حسام الدين حسام الدين الغربية

54. أحمد عصام الدين فرحات الموجي القاهرة

55. أحمد محمد محمود محمد القاهرة

56. محمد عبد المجيد عبد الرحمن عودة القاهرة

57. محمد مصطفي عبد الفضيل سالم القاهرة

58. محمد منصور محمد محمود هبالة القاهرة

59. مصطفى عبد السلام محمد محمد القاهرة

60. عمرو يوسف مصطفي يوسف الجندي القليوبية

61. عبد الرحيم رضوان محمد وزيري قنا

62. حماده يوسف بدير يوسف العطار كفر الشيخ

63. أحمد سعيد أبو اليزيد علي أبو زيد المنوفية

64. علي مصطفى عبد الهادي محمد المنيا

65. علي أحمد حسن سيد الوادي الجديد

66. عبد الرحمن عبد الرحمن خميس علام القاهرة

67. أبو الحسن درويش أبو الحسن بدوي المنوفية

68. عمر أحمد يوسف مدني أسوان

69. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط

70. احمد محمد عبدالعال عبد الحميد الشرقية

71. ياسر حلمى محمد أبو غياتي الغربية

72. رمضان محمد عبد الغفار خاطر القاهرة

73. عبد الفتاح محمد العزب علي الديوان العام

74. السيد محمد السيد عبد اللطيف الإسماعيلية

75. الشحات محمود على البحيري البحيرة

76. شعبان محمد حزين مطاوع بني سويف

77. هاني حمادة على عبد العزيز بني سويف

78. يوسف محمد محمد علي الجيزة

79. هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط

80. أحمد دسوقي مكي القاهرة

81. ضياء سيد نور الدين حسين القاهرة

82. محمد رمضان جابر خليل القاهرة

83. حامد خليفة ابراهيم عيسوي البحيرة

84. محمد محمود محمود العدل السويس

85. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الديوان العام

86. عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان الإسكندرية

87. عبد الله عادل الصاوي أحمد بدر الإسكندرية

88. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم بور سعيد

89. محمد يوسف بدري احمد سوهاج

90. أحمد محمد أحمد القلعي الغربية

91. عبد الرحمن عبد الله إمام عليان الفيوم

92. على عمر عبد الفتاح هنو جنوب سيناء

93. سمير فوزي عبد الله سلامه الديوان العام

94. علي عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية

95. أحمد صلاح علي محمد الإسماعيلية

96. أيمن محمد محمود أحمد الإسماعيلية

97. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط

98. أحمد محمد محمد معوض مزروع دمياط

99. إسلام محمد مختار عبد القادر الديوان العام

100. محمد رمضان حسيني محمد الإسماعيلية

101. محمد فتحي بدوي عارف أسيوط

102. إبراهيم فكري عبد اللاه أحمد الأقصر

103. احمد عبد الحميد محمد احمد الأقصر

104. إبراهيم فؤاد كامل عرابي البحر الأحمر

105. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة

106. محمد رجب عبده خليفة البحيرة

107. محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد بني سويف

108. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء

109. محمد عبد الستار عبد الرحمن البري الجيزة

110. احمد محمد حسين إبراهيم مريم الشرقية

111. أحمد فوزي محمد الشاعر الغربية

112. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة

113. محمد الكومي محمد المهدى القاهرة

114. محمد أنور محمد إسماعيل مرسى مطروح

115. فتحي عبد النعيم عبد الحافظ عثمان المنيا

116. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز المنيا

117. محمد فهيم محمد أحمد الوادي الجديد

118. حنان متولي توفيق يوسف مختار الإسكندرية

119. يمنى محمد أبو النصر القاهرة

120. راويه عبد المنعم محمد خليل الجيزة

121. نيفين حسن أنور أحمد مختار القاهرة

122. جيهان ياسين يوسف محمود الجيزة

123. عبير أنور محمد خيري الرافعي القاهرة

124. منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة

125. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة

126. ميرفت عزت محمد عثمان القاهرة

127. دينا محمد حسن جدامي القاهرة







