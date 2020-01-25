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محافظات

بدرجة مدير عام والإدارة الإشرافية .. محافظ أسوان يوجه بإعلان عن الوظائف القيادية

السبت 25/يناير/2020 - 09:40 م
محافظ أسوان يوجه
محافظ أسوان يوجه بإعلان عن الوظائف القيادية
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل تطوير منظومة العمل المحلى وتحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب داخل المؤسسات الحكومية وهو ما تسعى إليه أجهزة الدولة المعنية من خلال القيام بمواصلة الجهود لتحقيق هذا الغرض ، وفي هذا الإطار وفى بشرى سارة للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التنظيم والإدارة بضرورة الإعلان عن وظائف الإدارة المحلية الإشرافية والقيادية .

وقال المحافظ إن ذلك يأتى حتى يتسنى شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنيةرقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بدلًا من شغلها بالندب أو التكليف أو تسيير الأعمال .

ومن جانبه أوضح يوسف أبو الفضل وكيل وزارة مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بأن تعليمات المحافظ فى هذا الشأن تستهدف جميع العاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى( أ ) ودرجة كبير الطامحين فى تقليد وظائف إشرافية ووظائف قيادية بموازنات الديوان العام ومديريات الخدمات .

وأشار يوسف أبو الفضل إلى أن الراغبين فى ذلك عليهم أن يترقبوا الإعلان عن الوظائف القيادية بدرجة مدير عام ووظائف الإدارة الإشرافية بدرجة مدير إدارة للتقدم إليها وذلك بالنسبة للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدماتالتابعة لها .
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