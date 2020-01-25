شعب واحد.. المحافظات تحتفل بعيد الشرطة الـ 68 .. توزيع الورود والحلوى ورفع الأعلام .. أبرز الفعاليات

ضباط الجمرك بالإسكندرية يحتفلون بعيد الشرطة بتوزيع الورود على المواطنين

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين

رجال الشرطة يوزعون الورود والحلوى على المواطنين في شوارع الغردقة









في جو يملأه المحبة والhحترام المتبادل احتفل الشعب المصري في جميع المحافظات بعيد الشرطة الـ 68 مع الضباط والأفراد والقيادات ، كما تبادلوا الهدايا والورود الحلوى.





توزيع الورود

في الاسكندرية، احتفل ضباط قسم شرطة الجمرك ، برئاسة العميد مدحت الصادق مأمور القسم، اليوم السبت، بعيد الشرطة الـ68، مع المواطنين الذين تجمعو أمام القسم ونقطة شرطة الأنفوشي.





وقام ضباط وأفراد الشرطة بتوزيع الورود على المواطنين وتلقوا التهاني منهم بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثامن والستين، أمام نقطة الأنفوشي واستقبال المواطنين بمدخل قلعة قايتباي منذ صباح اليوم الباكر.





وتلقى ضباط الشرطة خالص التهنئة والشكر لجميع القيادات وصفوف الضباط لما تتمتع به الدائرة من استقرار الحالة الأمنية وشعور المواطنين بالأمن والأمان بالمنطقة.





مأمور مركز كوم أمبو

وفى مشاركة وأجواء وطنية لا تزال الاحتفالات مستمرة داخل مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان بمناسبة الذكرى الـ 68 لأعياد الشرطة سواء من جانب المواطنين أو القيادات الأمنية والشرطية .

رصد "صدى البلد" قيام العميد محمود مرعى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بتوزيع بعض الحلوى على المواطنين فى الشوارع المختلفة ، وتبادل التهانى مع المارة , كما استقبل عدد من المهنئين فى مكتبه بمركز الشرطة وسط حضور عدد من ضباط المركز وأفراد الأمن.

أعلام مصر وفى سياق متصل تحتفل مديرية أمن أسوان اليوم بهذه الذكرى من خلال احتفالية تنظمها المديرية داخل نادى ضباط الشرطة بمدينة أسوان ، ويحضرها اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، وقيادات وضباط الشرطة فى أسوان ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وعلى الجانب الآخر وزع مأمورو المراكز والأقسام والضباط والأفراد، أعلام مصر والورود على المارة بالشوارع وقائدى السيارات للتأكيد على التلاحم بين الشعب ورجال الشرطة، ومشاركة المواطنين فى الاحتفال بذكرى عيد الشرطة

فيما هنأ المواطنون الضباط والأفراد بعيدهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر"



الحلوى والشوكولاته وفي الفيوم وزع ضباط شرطة المرور برئاسة العميد أسامه غريب بتوزيع الحلوى والشوكولاته والورود على المواطنين، اليوم أثناء مرورهم بالشارع، بمناسبة عيد الشرطة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم إلى ضباط الشرطة والمرور بالنزول في الشوارع والميادين داخل أنحاء المحافظة احتفالا بعيد الشرطه المصرية الـ ٦٨.

وقام العقيد طه عبدالتواب وكيل إدارة مرور الفيوم والنقيب محمود عبد التواب وعدد من رجال الشرطة، بتقديم الشوكولاتة للمواطنين أثناء مرورهم بمنطقة وسط المحافظة.

وأعرب أبناء المحافظة من المواطنين عن سعادتهم بما قام به ضابط الشرطة، وقدموا التهنئة للضباط في عيدهم.





كما وزع ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم السبت، الورود والحلوى على المارة وقائدي السيارات من المواطنين، وكذلك السائحين احتفالًا بأعياد الشرطة بهدف مشاركة المواطنين احتفالاتهم، وذلك بمنطقة الدهار وأمام محكمة الغردقة.



وهنأ المواطنون وقائدوا السيارات ضباط وأفراد الشرطة بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة، وحرص عدد منهم على النزول من السيارات والتقاط الصور التذكارية معهم وتوجيه التحية لهم.

وهنأ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم السبت، اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ، وذلك بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر ، ووفد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمديرية أمن البحر الأحمر.

وخلال تهنئة المحافظ لرجال الشرطة بعيدهم، أعرب عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال السنوى لعيد الشرطة ال 68، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يجدد تقدير الشعب المصرى العظيم لعطاء أبنائه من رجال الشرطة فى يوم عيدهم.

ووجه حنفي رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مؤكدا أنه حمى مصر وهو والمدافع الأول عنها، كما قدم المحافظ بإسم أهالي البحر الأحمر التحية والتقدير للرجال الشرطة في عيدهم ، الذين يقدمون كل ما هو غالي ونفيس للتضحية لأجل المحافظة عن أرض مصر في كافة ربوع الدولة.

وأهدى محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة لمدير الأمن، تقديرًا لدوره البارز ورجال الشرطة الاوفياء في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن





وتحتفل الشرطة المصرية فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها، والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.



