بعد عروس "الفستان الأسود".. تعرف على أغرب حفلات الزفاف والخطوبة

كسرت "ندى الكاشف"، من محافظة الإسكندرية القواعد التقليدية خلال حفل زفافها، حيث أطلت بـ"الأسود" في ليلة العُمر، وسط المعازيم والحضور، وصديقاتها اللائي تألقن بفساتين داكنة اللون أيضًا.





وكان الأمر مسار جدل كبير، بسبب لون فستان الزفاف غير التقليدي، ولم تمر ساعات على الحفل، إلا وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة صور الزفاف، موجهين العديد من الانتقادات، بسبب لون فستانها، في حين اتهمها البعض بالبحث عن الشهرة بسبب كسر القواعد، بينما تنمر البعض على اللون غير المعتاد.

فستان أسود

ولم تكن تلك الواقعة الأولى لأغرب حفلات الزفاف والخطوبة، فقد شهد عام 2018، نفس الواقعة عندما قامت آية شعبان، بارتداء فستان أسود أيضا خلال حفل خطبتها، وهو نفس لون الطرحة والنقاب وقفاز اليد، واضعة بعض الرتوش البسيطة وهى ارتداء طوق ورود من الألوان فوق رأسها "أهلى ما كانوش مستوعبين إنى عروسة وهلبس أسود، كله بيقول لى هتعمليها إزاي، و أشرفت بنفسي على تصميم الفستان".

داخل سيرك

وخلال عام 2017، أصر محمد اليماني على إقامة حفل خطوبته بأغرب طريقة يقام بها عرس داخل قفص للأسود في سيرك بمحافظة بورسعيد ،به عدد من الحيوانات المتوحشة، وانهالت التعليقات والجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يعد أول احتفال يقام بهذه الطريقة التي لاتخلو من مجازفة وغرابة في ذات الوقت، واستغل العريس خبرته الواسعة في التعامل مع الحيوانات المفترسة لعمله في السيرك بجانب دراسته ، خاصة أن والده عمل بالسيرك في ترويض الأسود لمدة تزيد عن 18 عاما ، وقد ورث حب المهنة عن والده ومعايشته لهذه الحيوانات.

حفلة تنكرية

وبمنتصف عام 2017، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور لحفل خطوبة شاب، كان أقرب إلى الحفلات التنكرية، حيث ارتدت العروسة فستان لإحدى أميرات ديزني وارتدى العريس ملابس الأمير، حيث تقدم العريس لأهلها دون علمها وأخبر صديقاتها أن عليهن إحضارها إلى مكان الحفل على أنها حفل تنكرية ليس أكثر، وعندما جاءت الفتاة تقدم العريس إليها بخاتم الزواج، واحتفلا بحفل الخطبة وسط الأهل والأصدقاء.

خطوبة طفلين

ولعل من أغرب حالات حفلات الخطوبة، قيام طفلين بكفر الشيخ، بالاحتفال بخطوبتهما، وتم تداول صور للطفل فارس (15 عامًا) يرتدي بدلة سوداء وبيده الطفلة ندى (15 عامًا) مرتدية الفستان الأبيض، وسط حضور وتصفيق حاد من والدي وأهالي الطفلين داخل أحد المراكب العائمة في مدينة دسوق، وأثارت الواقعة جدًلا كبيرًا.

حالة أخرى

كما تداول رواد موقع فيسبوك صورة لحفل خطوبة طفلين (محمد وحبيبة)، من قرية قبريط بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وأثارت الصورة أيضًا جدلًا واسعًا، لأن العريس حينها كان يبلغ من العمر 9 سنوات والعروسة تبلغ من العمر 10 سنوات.

أكبر مخطوبة

وعلي مستوي العالم، تم تداول صور لحفل خطوبة في البرازيل، لامرأة تبلغ من العمر 106 أعوام على خطيبها الذي لم يتجاوز 66 عامًا، وتدعى فلاديميرا رودريجيز، والرجل هو آبرسيدو دياز جاكوب، وتعارفا في إحدى دور المسنين بجنوب البرازيل، حيث يقيمان في غرفتين منفصلتين، وأطلق على المرأة لقب أكبر مخطوبة في العالم سنا.

عريس بفستان

كما قرر عروسان، ببريطانيا، للتحدي الخروج عن المألوف تمامًا في حفل زفافهما، حيث أقدم العريس على ارتداء فستان أبيض، في حين ارتدت العروس بدلة رسمية في مشهد غريب، ولم يتوقف الأمر على العروسين فحسب، حيث قامت وصيفات العروس بدورهن بارتداء البدل الرسمية خلال مراسم الزفاف، وارتدي اثنين من أصدقاء العريس الفساتين.