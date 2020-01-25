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رياضة

على غرار المان سيتي.. تقارير بريطانية: محاولات سعودية لشراء نادي نيوكاسيل بــ 445 مليون دولار

السبت 25/يناير/2020 - 09:40 م
نيوكاسيل
نيوكاسيل
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محمود نوفل
كشفت صحيفة The Sun البريطانية نية صندوق الثروة السيادي السعودي -صندوق الاستثمارات العامة- شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مقابل 340 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم (السبت) أن الصندوق السيادي السعودي دخل في مفاوضات مع مالك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مايك آشلي، مؤكدا أن الصفقة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع لإنهائها أو صرف النظر عنها تماما وذلك  وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أعلنت أن الصندوق يخوض جولة مفاوضات حاليًا مع النادي الإنجليزي إلى جانب مجموعة من المستثمرين من تنظيم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي عبر شركتها.

وكانت ستافيلي قد اقتربت من شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من مالكه مايك آشلي، في وقت سابق، قبل أن يتم رفض عرضها عدة مرات، إلا أنها أكدت في عدة تصريحات نيتها شراء النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العوائد الإيجابية من الصفقة قد تكون مشابهة لما حدث مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عندما استحوذت عليه أبوظبي في 2008، ما أدى إلى ضخ أكثر من مليار جنيه إسترليني في النادي الإنجليزي، الذي أصبح أحد أهم أندية كرة القدم في العالم في العقد الأخير.

ويمتلك رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي فريق نيوكاسيل منذ عام 2007 عندما اشتراه بقيمة 134 مليون جنيه إسترليني، ويعتبر أحد مالكي الأندية الإنجليزية غير المشهورين بسبب عدم ظهوره بشكل كبير في وسائل الإعلام وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفريق.

وقال صحيفة ذا ستار البريطانية في تقرير سابق أن الساحة الرياضية البريطانية تشهد حراكًا غير مسبوق بسبب الخطط السعودية الطموحة لتنفيذ رؤية 2030، خصوصا في ظل تحقيق عوائد إيجابية لاستثمار الأمير عبدالله بن مساعد في نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وتزايد الأنباء حول تعمد السعودية شراء حصة في أحد أكبر الأندية الأوروبية.
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