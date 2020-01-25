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حوادث

مستريح جديد في الإسكندرية.. سقوط صاحب مكتب خدمات جمع 1.650 مليون جنيه من المواطنين

السبت 25/يناير/2020 - 09:49 م
متهم
متهم
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أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط صاحب مكتب للخدمات البترولية وتأجير السيارات بمنطقة المنتزه، لاستيلائه على مليون و650 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة وتأجير السيارات مقابل أرباح شهرية. 

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من المدعو "عبد الرحمن.ف.أ" 50 عاما، مقيم مركز ميت بمحافظة الدقهلية، وعدد 3 آخرين، ضد المدعو "ي.ك.م.ال" 43 عاما، صاحب مكتب للخدمات البترولية وتأجير السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتهمة النصب والاحتيال.

واتهم المواطنون المذكور بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة وتأجير السيارات مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 5% إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة لفترة ثم توقف وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بتلقي الأموال من المبلغين وآخرين – جار تحديدهم – والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و650 جنيها، متخذا من المكتب خاصته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتبين من التحقيقات قيام المذكور بالإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "الإنترنت" ما كان له أثر في زيادة الثقة في نفوس المتعاملين معه، واستولى على تلك المبالغ وتهرب من ردها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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