محمد الباز يكشف كواليس مشاركة الإخوان في يناير 2011.. شاهد

كشف الإعلامى محمد الباز، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لم تشارك في ثورة 25 ينايرمن البداية، ولم يكن لديها أي نية للمشاركة في الثورة.





وكشف الإعلامى محمد الباز، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية فى 25 يناير، قائلا: "لم يكن لديهم أى نية للمشاركة فى الثورة وكانوا ينتظرون حسم الموقف ليتخذوا قرارهم".





وروى "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، الحديث الذى دار بين عبد الجليل الشرنوبي القيادى الإخوانى البارز ورئيس تحرير موقع "إخوان أونلاين"، والمعزول محمد مرسي بصفته رئيس الموقع السياسي، والذى جاء نصه على لسان الشرنوبي:"محمد مرسى قالى لن ندعوا للثورة ولن نتبنى الفكرة ولا علاقة لنا بشوية العيال اللى فى الميدان اللى مش عارفين ممكن يورطونا فى ايه".





وأشار الباز إلى أنه تم القبض على مرسى بتهمة التخابر والتجسس وليس بسبب المشاركة فى ثورة يناير، موضحا:"مكنش فى نيتهم ينزلوا الميدان اصلا".







