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الأزهر يكشف محاور مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل

السبت 25/يناير/2020 - 11:43 م
الازهر الشريف
الازهر الشريف
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم الأزهر الشريف، إنه سيتم انطلاق مؤتمر تجديد الفكر الديني برعاية الأزهر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور أحمد زارع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه سيحضر المؤتمر عدد ضخم جدا وكبار شخصيات الأزهر من المفكرين والعلماء.

وتابع المتحدث بإسم الأزهر الشريف، أن أحد أهداف تلك المؤتمر هو تحصين شباب الأمة من الأفكار المتطرفة الارهابية المنتشرة حاليا فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور أحمد ذراع، أن أهم أهداف المؤتمر هو توعية الشباب من مخاطر التنظيمات المتطرفة ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب وتصحيح مفاهيم التبست بأذهان الكثير من الشباب.

وأشار إلى أن، محاور المؤتمر منقسمة إلى 6 محاور جميعها تهدف الى تجديد العلوم الانسانية وكيفية إعداد داعية إسلامي واعي وآليات تجديد الخطاب الديني وعلوم اللغة والسنة والقرآن والفقه والكلام والعقيدة  وحقوق المرأة.
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