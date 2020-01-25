إحالة العاملين بـ 7 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

فاجأ الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، عددا من مراكز الشباب بالقليوبية شملت المتابعة 14 مركز شباب بإداراتى بنها وطوخ.





وكشفت الزيارة في إدارة بنها تبين ان مركز كفر الجزار مفتوحا ويمارس أنشطته ووجه المدير العام بضرورة العمل علي إحلال وتجديد الملعب الخماسي أو طرحه للاستثمار بنظام حق الانتفاع وكذلك وجد مركز شباب طحلة ومركز ميت العطار مفتوحين وتواجد العاملين بالمركز بينما وجدت 4 مراكز مغلقة وهي "دجوى -أشراف دجوي -الفاخورة - ووجد كفر مناقر مفتوحا مع عدم تواجد العاملين".





وفي إدارة طوخ وجد مركز شباب العمار مفتوحا ويمارس أنشطته وتم التاكيد علي نظافة المركز وتشغيل نشاط تنس الطاولة وفي مركز برشوم الكبري الذى وجد مفتوحا وتم تفقد الاعمال الإنشائية وأعمال الصيانة بالمركز وتم التوجيه بضرورة طرح البوفيه للإيجار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بالدور الثاني بالمركز وكذلك طرح سور المركز لعمل محلات بنظام حق الانتفاع.





بينما وجدت ثلاثه مراكز مغلقة وهى "مركز شباب السيفا - مركز شباب برشوم الصغري - مركز شباب كفر الرجالات" ووجه الصبروط بإحالة المقصرين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.