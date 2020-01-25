رامي ربيعة: الأهلي قادر على التأهل لدور الثمانية واستكمال رحلة التتويج ببطولة إفريقيا

أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا.





وقال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي: «نعيش حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد النقاط الثلاث في مباراة الغد».





وأوضح أن الجميع داخل الفريق يقدر جيدًا صعوبة الموقف، بعد تعقد المجموعة بفوز الهلال السوداني اليوم على بلاتينيوم الزيمبابوي، ولكننا قادرون على الخروج من هذا الموقف بأقدامنا.





وأشار ربيعة: «معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وجماهير الأهلي تعي هذا الأمر جيدًا، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، وسنكون على قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاث».





وأشار ربيعة إلى أن الجهاز الفني يتعامل بشكل نفسي أكثر من رائع مع اللاعبين، والتحضيرات للمباراة تتم بشكل جيد جدًّا، كما هو الحال مع جميع المباريات، خاصة أن هناك نظامًا نسير عليه في جميع المباريات، ولدينا تركيز شديد لتحقيق هدفنا في مباراة الغد.



