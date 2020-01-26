مصر والجابون .. شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد الإفريقي..4 وزارات تشارك في تعزيز التجارة البينية وتطوير البنية التحتية

وزير قطاع الأعمال العام للرئيس الجابوني: مصر حريصة على دعم التعاون المشترك

الرئيس الجابونى يبحث سبل التعاون مع محسن صلاح والوفد المصري





التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية.





حضر اللقاء أحمد بكر السفير المصري لدى الجابون، والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.





تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون، وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق، كما تم استعراض نتائج زيارة الوفد المصري للجابون.





وأكد الوزير حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.





والتقى الرئيس الجابونى عمر بونجو بالمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب خلال الزيارة الرسمية للوفد المصرى برئاسة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.





كما حضر اللقاء إبراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا وعماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا والمهندسة أماني خضير مدير المتابعة الفنية لقطاع أفريقيا بالشركة.





والتقى الوفد جوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.





من جانبه، أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.





ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.