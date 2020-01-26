AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مصر والجابون .. شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد الإفريقي..4 وزارات تشارك في تعزيز التجارة البينية وتطوير البنية التحتية

الأحد 26/يناير/2020 - 01:01 ص
وفد مصر في الجابون
وفد مصر في الجابون
Advertisements
علياء فوزي وآمنة عبدالعظيم

  • وزير قطاع الأعمال العام للرئيس الجابوني: مصر حريصة على دعم التعاون المشترك
  • الرئيس الجابونى يبحث سبل التعاون مع محسن صلاح والوفد المصري


 التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية.


حضر اللقاء  أحمد بكر السفير المصري لدى الجابون، والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.


تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون، وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق، كما تم استعراض نتائج زيارة الوفد المصري للجابون.


وأكد الوزير حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.


والتقى الرئيس الجابونى عمر بونجو  بالمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب خلال الزيارة الرسمية للوفد المصرى برئاسة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.


كما حضر اللقاء إبراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا وعماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا والمهندسة أماني خضير مدير المتابعة الفنية لقطاع أفريقيا بالشركة.


والتقى الوفد جوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.


من جانبه، أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.


ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

مدبولي يبحث مع رئيس وزراء الجابون سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء لـ نظيريه الغينى والجابونى: مصر حريصة على تدعيم العلاقات المشتركة ..وإنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الاقتصادية بـ الجابون

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة أفريقية تشمل الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون

وزير قطاع الأعمال العام للرئيس الجابوني: مصر حريصة على دعم التعاون المشترك

بحضور محسن صلاح.. الرئيس الجابوني يستقبل الوفد المصري برئاسة وزير قطاع الأعمال

ترشيحاتنا

درس قاسٍ من أهالي الإسماعيلية للمقاول الهارب محمد علي

فتح عليها النار من الآلى وهي حامل.. القبض على مزارع قتل ربة منزل فى أسيوط

سر نجاتها من الموت.. مفاجأة جديدة في حادث قتل أم لابنتيها في بنها

هل يشترط الوضوء قبل الغسل من الجنابة .. مستشار المفتي يجيب

عايدة رياض تكشف سر طلاقها من محرم فؤاد .. فيديو

فايلر يكشف موقف بادجي في مواجهة النجم الساحلي غدًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور