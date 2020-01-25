باحث في الحركات الإسلامية يكشف مخطط الإخوان بزرع أبوإسماعيل وسط السلفيين

كشف خالد الزعفراني، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بزرع حازم صلاح ابو إسماعيل وسط السلفيين، مضيفا "أبو إسماعيل عمره ما كان سلفي".





وتابع الزعفرانى خلال حواره مع الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "خيرت الشاطر أراد السيطرة على الحركة السلفية بزرع حازم صلاح ابو إسماعيل".





وأشار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية إلى ان الفكر السليفى أنشئ ردا على الفكر التكفيري.





ونوه الزعفرانى إلى انه كان على علاقة بـ صلاح ابو إسماعيل والد حازم أبو إسماعيل ويعلم جيدا انهم إخوان.



