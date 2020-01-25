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باحث في الحركات الإسلامية يكشف مخطط الإخوان بزرع أبوإسماعيل وسط السلفيين

السبت 25/يناير/2020 - 11:21 م
حازم صلاح ابو إسماعيل
حازم صلاح ابو إسماعيل
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حمزة شعيب
كشف خالد الزعفراني، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بزرع حازم صلاح ابو إسماعيل وسط السلفيين، مضيفا "أبو إسماعيل عمره ما كان سلفي".

وتابع الزعفرانى خلال حواره مع الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "خيرت الشاطر أراد السيطرة على الحركة السلفية بزرع حازم صلاح ابو إسماعيل".

وأشار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية إلى ان الفكر السليفى أنشئ ردا على الفكر التكفيري.

ونوه الزعفرانى إلى انه كان على علاقة بـ صلاح ابو إسماعيل والد حازم أبو إسماعيل ويعلم جيدا انهم إخوان.

وتناولت أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات، ويخترق البرنامج الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفه أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.
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