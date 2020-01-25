AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي يعقد دورته الـ23 في الشارقة

السبت 25/يناير/2020 - 10:39 م
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
Advertisements
مـيـــــس رضـــــا

يعقد المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي دورته الثالثة والعشرين في ضيافة جامعة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 2 و3 فبراير المقبل.


يتم افتتاح هذه الدورة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والدكتور أحمد بن سالم العامري، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الدورة السابعة للمؤتمر العام للاتحاد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، ومديري وممثلي الجامعات الأعضاء في المجلس التنفيذي.


وسيناقش المجلس تقريرًا للأمين العام للاتحاد، عن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد بين دورتي المجلس الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، والتقرير المالي للاتحاد لسنة 2018. كما سيناقش المجلس تقريرًا للأمين العام حول وضعية الاتحاد وآفاقه المستقبلية.


وسيبت المجلس في عدد من طلبات انضمام عدد من الجامعات في دول العالم الإسلامي إلى الاتحاد.


ويذكر أن اتحاد جامعات العالم الإسلامي تأسس سنة 1987، في الرباط، ويعمل في إطار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويضم في عضويته حتى الآن 347 جامعة ومعهدًا عاليًا.


وكانت الدورة الثانية والعشرون للمجلس التنفيذي للاتحاد قد عقدت في مقر الإيسيسكو بمدينة الرباط، في ديسمبر 2018.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثقافة تعلن تسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020

وزير التعليم في النيجر يشيد برؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الجديدة

الإيسيسكو تدعم غينيا لتسجيل مواقعها التاريخية على قائمة التراث

الإيسيسكو تنعي السلطان قابوس بن سعيد

المالك وعبداوي يبحثان آفاق التعاون بين الإيسيسكو والجزائر

لجنة من الإيسيسكو ومصر لإطلاق احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. و3 أزمات تضرب النجم الساحلي.. مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

أخبار الزمالك | أول تعليق من خالد الغندور بعد التأهل .. وجلسة فنية لـ كارتيرون مع لاعبي الأبيض

غادة عبد الرازق بملابس النوم في كواليس "حفلة 9"

سب الجماعة وعاد إلى بيته.. أحمد موسى يكشف عن المتظاهر الوحيد بدمنهور

مجدي عبد الغني: سيدات ليفربول بيتفرجوا على صلاح بـ السواريه.. فيديو

هبوط جديد لـ الدولار منذ أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور