مستقبل وطن ملوي يهنئ قوات الأمن بعيد الشرطة

زار وفد حزب مستقبل وطن برئاسة أحمد محمد أحمد، أمين حزب مستقبل وطن ببندر ملوي قسم الشرطة لتقديم التهنئة للقيادات الأمنية والضباط والأمناء والجنود بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.





وتوجه العميد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بالشكر الى وفد حزب مستقبل وطن على هذه اللفتة الطيبة.





وفي هذا السياق، وجه أحمد محمد أحمد أمين الحزب ببندر ملوي، التحية لرجال الشرطة البواسل في عيدهم ولروح شهدائها الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار هذا الوطن”، مضيفًا أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية يذكرها التاريخ بكل عزة وفخر.





مؤكدًا إن القوات المسلحة والشرطة، صمام أمان الأمة وحماة استقرار وأمن الوطن، مؤكدًا أن الحزب داعم للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مواجهة الإرهارب، مشيرًا إلى أن دور الحزب التوعوي والتثقيفي الهام على أرض الواقع لمُساندة الدولة المصرية وشرح ما يُحاك من مؤمرات ضدها.





رافق أمين بندر ملوي في تلك الزيارة كلا من : الأمناء المساعدين محمد عبد الواحد، و رأفت ميخائيل ، أحمد يحيى الصواف، و فاتن جمعه، أمينة المرأة، و محمد محفوظ، أمين العظوية و محمد سيد ذكي ، أمين الشباب، و عادل صديق، أمين العمل الجماهيري، ماجد محروس ، أمين العلاقات العامة، حسن إبراهيم، أمين ذوي الإعاقة، و أحمد جمال علم الدين أمين الإعلام، وإبراهيم عبد الواحد، أمين تنمية الموارد، وكلا من :عصام ابو المجد، وعادل مجدي، مرقص شوقي إبراهيم أعضاء هيئة المكتب.