زلزال في البلاط الملكي.. وليام ملك بريطانيا المستقبلي بعد اختياره لهذا المنصب

في خطوة وصفت بأنها جاءت في إطار الإعداد لملك بريطانيا المستقبلي، منحت الملكة إليزابيث الثانية الأمير وليام لقبا جديدا، وهو اللورد المفوض الأعلى للجمعية العامة بكنيسة اسكتلندا خلال العام الحالي.





وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إلى أنه على الرغم من ان المنصب شرفي، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مهمة.





ونشر قصر كنسينجتون في لندن الخبر على صفحته بموقع "تويتر" حيث ذكر أن الملكة عينت دوق كامبريدج في المنصب الجديد.





وأدى الملوك القسم بالحفاظ على كنيسة أسكتلندا منذ القرن السادس عشر حيث أنه من واجبهم الحفاظ على البروتساتنتية مثلما أشارت القوانين في أسكتلندا عام 1707، وهو ما تم تأكيده في قانون الوحدة بين إنجلترا وأسكتلندا.

وقدمت الملكة هذا التعهد في أول اجتماع لمجلس الملكة الخاص بعهدها في فبراير 1952.

يأتى ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الدعوات للأمير تشارلز بالتنحي عن منصب ولي عهد بريطانيا ليمهد الطريق أمام وليام كي يصبح ملك بريطانيا المستقبلي.





جاء ذلك بعد إعلان الأمير هاري شقيق وليام الأصغر التنازل عن واجباته الملكية من أجل الاستقلال بحياته مع زوجته الممثلة السابقة ميجان ماركل.