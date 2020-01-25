نضال الشافعي : لم أقلق من المقارنة مع الفنان أحمد سلامة

. قال النجم نضال الشافعي بانه لم يقلق من تجسيد دوره في مسرحية " الملك لير " للنجم يحي الفخراني والتي تعرض علي مسرح الماركيه





وصرح نضال لصدي البلد :لم أقلق نهائيا من المقارنة خاصة أنني بذلت مجهود كبير من أجل هذا الدور بااضافة الي الفنان أحمد سلامة كان بارع في تجسيد هذا الدور أثناء عرض المسرحية علي المسرح القومي وأستفدت منه الكثير أثناء مشاهدتي للعرض ولكن لكل فنان طؤيقة في التمثيل وتوصيل رسالته ، الجمهور عند ما يقابلنى فى الشارع كان يسألنى أنت أزاى قدرت تعمل الشخصية دى"





مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم