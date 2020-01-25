نضال الشافعي يوضح سبب توقف فيلم "زنزانة 7"

قال الفنان نضال الشافعي إن فيلم "زنزانة 7" لن يتوقف ولكن تعرض للتوقف بسبب تغيير الديكور .





وصرح نضال لـ"صدى البلد": هذا الكلام شائعة لا أعرف الغرض منها ، والفترة القادمة سوف أكمل التصوير بعد غياب عن التصوير لفترة امتدت لشهور، بسبب بناء ديكورات خاصة بالعمل وسوف ابدا التصوير بمنطقة زفتى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.



