نضال الشافعي يوضح سبب توقف فيلم "زنزانة 7"

قال الفنان نضال الشافعي إن فيلم "زنزانة 7" لن يتوقف ولكن تعرض للتوقف بسبب تغيير الديكور .
وصرح نضال لـ"صدى البلد": هذا الكلام شائعة لا أعرف الغرض منها ، والفترة القادمة سوف أكمل التصوير بعد غياب عن التصوير لفترة امتدت لشهور، بسبب بناء ديكورات خاصة بالعمل وسوف ابدا التصوير بمنطقة زفتى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة ٧"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى، ومحمد رضا، إضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز.