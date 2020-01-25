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رياضة

تشيلسي إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين في شباك هال سيتي

السبت 25/يناير/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق فريق تشيلسي فوزًا على مضيفه هال سيتي بهدفين لهدف، في إطار الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كيه سي" ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة المحلية.

وانتصر تشيلسي على هال سيتي بصعوبة بنتيجة هدفين لهدف، سجل هدفي البلوز ميتشي باتشوايي في الدقيقة السادسة من عُمر المُباراة، قبل أن يعود فيكايو توموري ليُسجل هدف تعزيز النتيجة الثاني لتشيلسي في الدقيقة 64 من المُباراة، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد كاميل جروشيتسكي في الدقيقة 78.

وفاز نورويتش على بيرنلي بهدفين لهدف، فيما تعادل نيوكاسل يونايتد مع أكسفورد يونايتد سلبيًا وستًعاد المُباراة كذلك، وهو نفس الأمر لمُواجهة ريدينج و كارديف، وساوثهامبتون و توتنهام، وانتهت المُبارتان بنتيجة التعادل 1-1.

وسيواجه ليفربول غدًا فريق شروزبوري، وسيُواجه مانشستر سيتي فريق فولهام، ويلتقي مانشستر يونايتد مع ترانمير روفيز، فيما يلتقي أرسنال بعد غدٍ الاثنين ضد بورنموث.

وجاءت باقي النتائج التي أقيمت في نفس التوقيت كالآتي:

تشيلسي إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين في شباك هال سيتي
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